La 3ème Cohorte du Programme Elite BRVM Lounge, lancée ce lundi à Abidjan

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) procédera,ce lundi 24 juin 2019 à Abidjan (Côte d’Ivoire), au lancement de la Troisième Cohorte de Petites et Moyennes Entreprises (PME) de son Programme Elite BRVM Lounge.

Cette 3ème Cohorte est composée de dix nouvelles entreprises, à fort potentiel, portant ainsià 30 le nombre d’entreprises bénéficiant du Programme Elite BRVM Lounge.Les dix nouvelles PME vont bénéficier d’une formation qui se tiendra du 25 au 28 juin 2019 dans la capitale économique ivoirienne.

A travers ce programme, la place financière ouest africaine entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région. Le but est de leur offrir une source alternative de financement par la levée de ressources longues sur le marché financier régional de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine). De ce fait, le canal du Troisième Compartiment de la BRVM s’y prête bien.

Les PME qui constituent l’essentiel du tissu économique de l’Union, sont un moteur de création de richesse et d’emplois, relève la BRVM. C’est pourquoi, explique-t-elle, l’amélioration et la diversification des sources de financement pour cette catégorie d’entreprises est un facteur important dans la dynamique d’une croissance soutenue et inclusive dans la zone UEMOA.

La présentation de la Troisième Cohorte d’entreprises fait suite à la convention de collaboration qui lie la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca depuis décembre 2017 pour l’implémentation du Programme ELITE dans la zone UEMOA.

Il est à rappeler que le Programme Elite, développé par le London Stock Exchange Group (LSEG), est un écosystème dynamique, bâti autour de l’entreprise pour soutenir et favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance.