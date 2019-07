Football : Le Burina Faso confie sa sélection nationale à un entraîneur local

Le Burkina Faso a décidé de faire confiance à un entraîneur local pour sa sélection nationale de football, après la fin du contrat du Portugais Paolo Duarte qui a échoué à qualifier les «Etalons» à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019.

Et le choix de la Fédération burkinabè de football (FBF) s’est porté sur le compatriote Kamou Malo, précédemment entraîneur de l’Union Sportive des Forces Armées (USFA). Sa nomination a été confirmée ce mardi par FBF, qui dit «faire confiance à l’expertise nationale pour conduire la sélection nationale à laquelle de nouveaux défis se présentent».

Parmi ces défis, figure une qualification pour la CAN 2021 au Cameroun. Pour y parvenir, le Burkina Faso devra réussir à se défaire de l’Ouganda, du Malawi et du Soudan du Sud/Seychelles pour s’emparer de l’une des deux premières places qualificatives du groupe B des éliminatoires.

La «révolution» des sélectionneurs locaux semble avoir pris le pas sur le continent africain. Et la mouvance est sans doute encouragée par la dernière CAN en Egypte, où la finale a été disputée par deux sélections nationales dirigées par des coaches nationaux : Aliou Cissé pour le Sénégal et Djamel Belmadi pour l’Algérie, vainqueur de la CAN 2019.