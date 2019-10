«Journée sans voiture» au Maroc le 13 octobre 2019

Le 13 octobre 2019, les Marocains devront se passer de leurs voitures pour leurs courses à l’occasion de la «Journée sans voiture» qui coïncide avec la Journée arabe de l’environnement.

Les villes de Casablanca et de Mohammedia sont principalement concernées par cette initiative de sensibilisation sur la pollution de l’air due aux véhicules à moteur.

L’idée est de favoriser, entre autres, «la prise de conscience collective de la nécessité d’agir contre les nuisances générées par la croissance du trafic des voitures et l’amélioration de la qualité de vie en rendant l’espace public en ville moins pollué, et en permettant aux piétons et aux cyclistes de s’approprier l’espace urbain», selon les promoteurs de cet événement.

La journée sans voiture est organisée par Casa Environnement (Réseau des associations de Casablanca pour l’environnement et le développement durable), en partenariat avec le secrétariat d’État chargé du Développement durable et le ministère de la Jeunesse et des sports et en association avec la wilaya de la Région de Casablanca-Settat et l’Université Hassan II de Casablanca.

L’abstention de circuler en voiture sera observée dans les zones concernées, entre 10H00 et 16H00, heure locale.

Selon les données de l’OMS, le taux de concentration de petites particules à Casablanca était de 61 µg/m3 en 2013. En l’espace de 2 ans, cette concentration est passée à 74 µg/m3.