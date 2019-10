Maroc-Femmes aux affaires publiques: Lancement du projet «Oui, elles peuvent»

L’Association Qualification des jeunes vient de procéder à Béni Mellal (centre du Maroc), au lancement du projet «Oui, elles peuvent», qui vise à renforcer la participation des femmes à la gestion des affaires publiques.

D’une durée de 6 mois, le projet vise principalement à contribuer au renforcement de la participation féminine à la gestion des affaires locales et à la consolidation des capacités des femmes élues au sein des conseils des collectivités territoriales, indique un communiqué de l’Association.

Les activités prévues sont entre autres, la sensibilisation des acteurs sur l’importance de la gent féminine dans le processus de prise de décisions au niveau des entités territoriales.

Il s’agira également de former et d’inciter les femmes à participer activement à la conduite des affaires publiques locales et de sensibiliser les acteurs à l’importance de la présence des femmes dans le processus de gestion de la chose locale.

« L’association cherche à encadrer et à accompagner les femmes souhaitant participer aux prochaines échéances électorales, en identifiant un ensemble de mécanismes et de techniques à même de contribuer à améliorer leurs capacités personnelles et cognitives », informe la même source. Cet accompagnement doit pouvoir leur permettre de participer à l’élaboration de politiques publiques répondant aux aspirations des citoyens.

C’est lors d’une conférence inaugurale sur le thème «Quelles perspectives pour renforcer la participation des femmes à la gestion des affaires publiques locales ?», que le projet a été lancé. Cette conférence a connu la participation de plusieurs femmes élues et actrices de la société civile.

Initié en coopération avec la commission régionale des droits de l’Homme de Béni Mellal-Khénifra et l’Institut national démocratique américain (NDI), le projet «Oui, elles peuvent» est financé par le Fonds de soutien à l’encouragement de la représentation des femmes.