Le Bénin révise sa charte des partis politiques et du code électoral

Le Parlement béninois a ouvert, ce mercredi à Porto-Novo, la deuxième session ordinaire au titre de l’année 2019, avec sur la table une soixantaine de projets de loi dont ceux concernant la charte des partis politiques et le code électoral.

Il s’agit de la « proposition de loi modificative et complétive de la charte des partis politiques, « la proposition de loi modificative et complétive du code électoral », « la proposition de loi modificative et complétive du statut de l’opposition » et « la proposition de loi portant financement des partis politiques ».

Ces projets de lois sont le résultat des conclusions et recommandations du dialogue politique national initié par le président Patrice Talon et tenu 10 au 12 octobre dernier à Cotonou, la capitale, avec la participation des formations politiques ayant une existence juridique.

Pour rappel, les dernières élections législatives d’avril dernier avaient provoqué des soulèvements pour la simple raison que les partis d’opposition n’avaient pas pu faire valider leurs candidats, ne répondant pas aux dispositions d’une nouvelle charte des partis politiques. Les résultats du scrutin étaient ainsi boudés par l’opposition, mais le pouvoir ne les avait pas annulés.

Les députés se pencheront aussi sur d’autres propositions de lois concernant, entre autres l’amnistie des personnes impliquées dans les événements relatifs aux élections législatives, le code de la nationalité béninoise, la promotion et le développement des micros, petites et moyennes entreprises dans le pays, sans oublier la loi de finances pour l’exercice 2020.