Des milliers de Guinées manifestent leur soutien au président Condé

Des milliers de Guinéens ont défilé ce jeudi dans les rues de Conakry, la capitale de la Guinée, pour manifester leur soutien au président sortant, Alpha Condé qui était de retour d’un voyage à l’étranger.

attroupés devant l’aéroport de Conakry, les manifestants ont par la suite accompagné le cortège présidentiel jusqu’au palais du peuple.

Cette manifestation est comme une réponse à la contestation menée depuis deux semaines par le Front national de défense de la Constitution, contre la volonté de Condé de briguer un troisième mandat. Les confrontations avec les forces de l’ordre ont déjà fait une dizaine de morts.

Les adversaires du dirigeant guinéen se lèvent contre le changement de l’actuelle Constitution qui permettrait à Condé de briguer son troisième mandat.

En revanche, les partisans d’Alpha Condé accueillent favorablement cette initiative. «Oui à la nouvelle Constitution», «oui au troisième mandat», ont-ils scandé.

Quelques membres du gouvernement ont salué la forte mobilisation en faveur du président. « Il y a une partie des Guinéens qui dit non à la nouvelle Constitution, il y a une bonne partie qui dit oui à la nouvelle Constitution. Je crois que le retour du président de la République donne l’occasion à ceux qui pensent qu’il faut aller à la nouvelle Constitution de s’exprimer et d’apporter leur soutien», a déclaré à un média local, le Premier ministre, Kassory Fofana.

«Le sentiment qu’on a, à la fin de cette journée, c’est un sentiment de satisfaction. Le peuple a démontré son attachement et son affection au président de la République et son soutien à sa politique et à sa vision. Une majorité silencieuse qui s’est exprimée… », a déclaré pour sa part le ministre de l’Information, Amara Somparé.

Pour sa part, le président Alpha Condé a remercié sur twitter « les très nombreux citoyens venus chaleureusement l’accueillir à son retour en Guinée». «Cette foule dense est la preuve de la vitalité de notre République», a-t-il souligné.