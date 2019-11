Le Roi Mohammed VI : Le Sahara marocain constitue le portail du Maroc vers l’Afrique subsaharienne

Le Sahara marocain constitue désormais le portail du Maroc vers l’Afrique subsaharienne, a déclaré ce mercredi, le Roi Mohammed VI rappelant que «depuis Notre accession au Trône, Nous avons inscrit notre Continent au cœur de notre politique extérieure» marquée par de nombreuses visites royales dans ses différents pays et la conclusion de près de mille accords couvrant tous les domaines de coopération.

Dans un discours adressé mercredi soir à la Nation, à l’occasion du 44ème anniversaire de la Marche Verte qui a permis au Royaume de libérer ses provinces du Sud du joug colonial espagnole, le Roi Mohammed VI a souligné que «sur la Marocanité du Sahara, le Maroc a toujours affiché une position claire, inspirée par une foi inébranlable dans la justesse de sa Cause et la légitimité de ses droits ».

Tout en assurant que le Maroc continuera «avec sincérité et bonne foi à œuvrer, conformément au processus politique exclusivement onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité, pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et consensuelle» le Souverain estime que l’Initiative d’autonomie qui est «sérieuse, crédible, judicieuse dans ses orientations» constitue «la traduction concrète de la solution recherchée». C’est «la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit, dans le respect total de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume», a-t-il insisté, relevant que cette perspective s’est renforcée du fait qu’un nombre sans cesse croissant de pays et plus précisément 163 pays à ce jour, «ne reconnaissent plus l’entité fictive de la RASD».

«La Marche Verte a été et restera le symbole absolu de la symbiose qui unit indissolublement le Trône et le peuple», a-t-il dit, soulignant qu’«Elle est la preuve, s’il en est besoin, qu’ensemble, le Roi et le peuple du Maroc sont capables de relever les défis auxquels la Nation peut être confrontée ».

Le Roi Mohammed VI a également appelé à une réflexion sérieuse sur l’établissement d’une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, dans la perspective d’une extension ultérieure au reste des Provinces du sud.

Il a de même préconisé le développement du réseau routier qui est d’ores et déjà en cours de renforcement par la mise en place de la voie express Agadir-Dakhla, précisant que la ligne ferroviaire et l’axe routier constitueront un levier essentiel pour la création de nombreux emplois, Dans l’ensemble de la région du Sud et contribueront à son désenclavement et surtout à son développement et à son essor économique.

Depuis le Discours prononcé par le souverain à Laâyoune à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte, le développement de ces Provinces est passé à la vitesse supérieure avec la réalisation ces deux dernières années, de 87 projets pour un coût global de 7 milliards de Dirhams (MMDH) et les investissements publiques dans les provinces du Sud, passeront selon le Ministère de l’Economie, des Finances, de 77 à 81 MMDH à l’horizon 2020, alors que leur taux d’exécution avait déjà atteint plus de 70% à fin 2018.

Par ailleurs, la construction du nouveau Port Atlantique de Dakhla pour un budget de 96 millions de dollars, génèrera 183.000 emplois à l’horizon 2030 et constituera une plaque tournante des échanges avec l’Afrique subsaharienne et l’Amérique Latine.

Dans son discours, le souverain a également déclaré que depuis son accession au Trône, le Continent africain a été inscrit «au cœur de notre politique extérieure», ajoutant que « cette orientation a porté ses fruits puisque le Maroc occupe désormais, une place de choix en Afrique, dans les domaines économique, politique, culturel et religieux».

Bien plus, a-t-il dit, «nous sommes déterminé à ériger le Maroc en acteur clé de la construction de l’Afrique de demain » à travers l’accroissement des échanges commerciaux et des investissements marocains à l’échelle du Continent.