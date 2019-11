Le trio Afrique du sud-Maroc-Kenya leader des assurances en Afrique

Le trio Afrique du sud, Maroc et Kenya domine le marché des assurances sur le continent africain et occupent la tête du classement des pays africains selon le chiffre d’affaires réalisés en 2018 par leurs compagnies d’assurance.

En effet, selon un classement du cabinet Sigma, l’Afrique du Sud s’adjuge la part de lion sur les 68,383 milliards USD de chiffres d’affaires enregistrés par ces sociétés en 2018, contre 65,165 milliards USD en 2017.

Les compagnies qui opèrent sur le marché de la première économie minière du continent ont collecté 48,269 milliards USD de primes, soit 70,59% des encaissements réalisés sur le continent.

Avec ses 68,383 milliards USD, la nation arc-en-ciel dépasse de très loin ses dauphins. Le Maroc et le Kenya arrivent derrière le leader avec respectivement des primes de 4,579 milliards USD et 2,134 milliards USD, pour des parts de marché de 6,7% et 3,12%, contre 5,6% et 3% un an plus tôt.

Le trio de tête est suivi par l’Egypte (2,31% de part de marché) et le Nigeria (1,78%). Le Zimbabwe boucle le Top 10 avec 1,07%, juste derrière la Tunisie (1,27%) et la Namibie (1,48%).

A noter que la progression de l’activité a été de l’ordre de 5% entre 2017 et 2018 sur le continent africain, contre 12,26% entre 2016 et 2017.

Sur le plan mondial l’Afrique représente une infirme partie. La preuve l’Afrique du sud qui s’offre 70,59% des primes sur le continent, n’est gratifiée que de 1,31% des primes mondiales.