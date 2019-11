Smart Entreprise Morocco, un salon pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation

La 1ère édition du Salon Smart Entreprise Morocco, qui se tient sur deux jours, a démarré ce mardi 19 novembre à Casablanca, en présence des différents acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Ce salon constitue, selon ses organisateurs, une occasion de dresser le bilan de l’entrepreneuriat au Maroc et de mettre en avant les opportunités qu’offre le pays. Il est aussi question de traiter plusieurs thématiques telles que l’adéquation emploi-formation, l’e-administration, l’entrepreneuriat social et solidaire et la transformation digitale.

L’environnement des affaires au Maroc est-il propice à l’épanouissement des jeunes porteurs de projets ? C’est à cette question soulevée au premier jour du Salon, que les participants ont tenté de trouver une réponse.

En marge de ce salon, le groupe RATP a annoncé le lancement de son accélérateur de start-up. Dédié aux nouvelles mobilités et au mieux vivre en ville, le premier accélérateur de la RATP ambitionne d’accompagner six start-up de janvier à juin 2020.

Ces six jeunes pousses sélectionnées pourront évaluer leurs besoins afin de recevoir des conseils durant une heure par semaine de la part des experts métiers du groupe RATP ou du Startup Leadership Program, qui est un programme partenaire de formation de 6 mois à but non-lucratif pour entrepreneurs.

En plus, la RATP propose de financer les expérimentations sur le terrain, que ce soit sur les réseaux de RER, des métros, des bus ou du tramway. Un plus pour les start-up qui voudraient tester leur solution dans des conditions réelles.

Le premier salon marocain de l’entrepreneuriat et dirigeants d’entreprises, «Smart Entreprise Morocco», a pour ambition d’œuvrer pour le développement de l’écosystème marocain et de créer des synergies entre les acteurs.