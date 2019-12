Afrique : «L’Initiative 1 million à l’horizon 2021» forme 100 PME à Lomé

Au total 100 entreprises issues des pays de représentation d’Ecobank sur le continent ont rallié Lomé, la capitale togolaise, pour participer Du 04 au 06 décembre 2019, au premier Camp de Formation pour les PME africaines cette formation qu’organise l’Agence de développement de l’Union Africaine (ADUA-NEPAD), en partenariat avec le groupe bancaire, dans le cadre de «l’Initiative 1 million à l’horizon 2021».

Organisé à l’initiative du Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), cette initiative vise à donner des opportunités réelles à 1 million de jeunes entrepreneurs d’ici l’an 2021 dans les domaines de l’Education, de l’Emploi, de l’Entreprenariat et de l’Engagement.

« L’Initiative 1 million à l’horizon 2021 » été conçue pour développer les partenariats stratégiques, créer des écosystèmes d’efficacité et tester les idées novatrices capables de dynamiser le développement des jeunes, lit-on dans un communiqué conjoint des deux partenaires.

L’objectif visé par l’ADUA-NEPAD est de promouvoir l’accès de la jeunesse africaine aux emplois décents en soutenant des PME pérennes appartenant à des jeunes et en particulier aux jeunes femmes, a laissé entendre Fati N’zi-Hassane, directrice du capital humain de l’ADUA-NEPAD.

« Nous croyons aux PME, non seulement en tant que clients, mais également en tant que partenaires de l’agenda économique et social », a indiqué, pour sa part, le Directeur général de Ecobank, Ade Ayeyemi.

A noter que ce camp de formation en gestion des affaires permettra aux 100 PME d’acquérir des connaissances sur les compétences en affaire et en entreprenariat et d’accroître leurs marchés de l’échelle locale vers l’échelle régionale.

Aussi, la formation contribuera à la durabilité des PME à travers une bonne gestion financière, à l’amélioration de leur rentabilité et à la croissance et l’expansion de leurs activités pour créer plus d’emplois.