Le Gabon inaugure un consulat général à Laâyoune

La République du Gabon a inauguré vendredi un consulat général à Laâyoune. La cérémonie

d’ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération

africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue gabonais, Alain-

Claude Bilie-By-Nze. Il s’agit de la troisième représentation diplomatique inaugurée à Laâyoune,

après le consulat honoraire de Côte d’Ivoire, ouvert en juin dernier, et le consulat général de l’Union des Comores, qui a commencé à offrir ses services en décembre.