Une mission économique italienne attendue en avril prochain au Maroc

Le Maroc s’apprête à accueillir en avril prochain une mission économique italienne.

Une délégation des responsables de dix-huit municipalités italiennes de la région du Canavais (nord) sont attendu au courant du mois d’avril prochain au Maroc, pour une mission économique destinée à booster les échanges entre les deux pays dans les domaines commercial et économique, a-t-on appris auprès des municipalités concernées.

Dans un communiqué conjoint, les 18 maires italiens de Canavais font savoir que cette mission, qui comprendra des représentants du Canavais, relevant de la région du Piemonte, a également pour objectif la consolidation de la coopération entre l’Italie et le Maroc, en matière de gestion territoriale.

L’organisation de cette mission, poursuit le communiqué, fait suite à une récente réunion institutionnelle dans la ville de Rivarolo Canavese, qui a abouti à la signature d’une Déclaration conjointe entre les 18 communes de la région de Canavais et l’ambassade du Maroc en Italie.

Les maires des villes signataires la Déclaration conjointe ont réaffirmé leur adhésion au contenu de ladite déclaration, dans laquelle ils ont salué le processus de régionalisation avancée «dont l’initiative d’autonomie au Sahara marocain occupe une position centrale» et qui prévoit une politique nouvelle et plus dynamique dans la gestion territoriale.

Les maires italiens ont en outre, exprimé leur engagement à œuvrer pour le raffermissement de la coopération avec le Maroc, ajoute le communiqué.

La Déclaration conjointe, entre les communes du Canavais et l’ambassade du Maroc à Rome, s’inscrit dans l’esprit du Partenariat Stratégique entre le Maroc et l’Italie signé à Rabat le 1er novembre 2019, rappelle la même source.