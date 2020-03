Maroc : Les 6 mesures de la CNSS pour se mettre à l’abri du Covid-19

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Maroc, préoccupée par la propagation du Covid-19, a pris six mesures clés qui consistent notamment à limiter les déplacements des affiliés afin de garantir leur sécurité et celle du personnel et d’éviter la propagation du Covid-19.

Comme première mesure, la CNSS estime que le dépôt des certificats de vie et de scolarité n’est plus nécessaire pour le maintien du service des prestations, jusqu’à nouvel ordre.

«Les dossiers de prestations, qui risquent d’être hors délai à partir du 18 mars courant et ce durant toute la période de crise, seront acceptés après la reprise normale de l’activité», informe la Caisse.

L’accès aux agences sera suspendu, a-t-elle décidé comme 3ème mesure. « Des boites de réception seront disponibles à l’entrée de ces agences pour permettre aux clients de déposer leurs demandes de prestation», explique la CNSS, précisant que «les dossiers devront être mis dans des enveloppes portant impérativement le numéro d’immatriculation et le numéro de téléphone portable de l’assuré».

La 4ème disposition rend possible le suivi de l’état d’avancement du traitement des dossiers via le portail assuré, l’application mobile « MA CNSS » et le centre d’appel « Allo Damane ».

« Les prestations de la CNSS restent « opérationnelles » pour les entreprises sur la plate-forme d’édition via le portail « DAMANCOM » et pour les salariés sur le portail « Assurés », à côté de la plate-forme de téléchargements des formulaires nécessaires pour l’instruction des demandes via le portail institutionnel www.cnss.ma », indique la même source en ce qui concerne la 5ème mesure.

Enfin, la Caisse nationale de sécurité sociale invite ses clients à utiliser ses services en ligne et à distance, notamment le centre d’appel, le Serveur Vocal, le site internet, le Portail Assuré, l’application Smartphone et les pages sur les réseaux sociaux.