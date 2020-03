Les médias numériques ivoiriens sensibilisés sur le Covid-19

Le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI), la faîtière des médias numériques ivoiriens, a entamé mercredi à Abidjan, la phase-terrain de sa campagne de sensibilisation des acteurs de la presse contre la propagation du Coronavirus en Côte d’Ivoire.

Le président du REPPRELCI, Lassina Sermé, a expliqué que cette campagne initiée par son organisation avec l’appui logistique du ministère ivoirien de la Santé et de la Direction de l’hygiène publique et de la santé-environnementale (DHPSE), s’articule autour de deux axes essentiels.

Il s’agit de l’installation de dispositifs de lavage de mains pour rappeler aux acteurs des médias, les bons réflexes et les bons gestes de l’hygiène de base qui sauvent contre cette maladie et de la distribution de flyers et autres affiches pour sensibiliser les journalistes sur les Fake News dans le traitement des informations relatives au coronavirus.

Avant le déploiement de la phase-terrain de cette campagne, une vingtaine de journalistes de la presse en ligne ivoirienne ont reçu une formation sur les techniques de lavage des mains, dispensée par Fanta Comara, Sous-directrice à la Direction de l’hygiène publique et de la santé-environnementale (DHPSE).

Le nombre de cas de personnes contaminées au Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire est passé mercredi de 6 à 9 cas.

A l’issue de la réunion du Conseil national de sécurité, présidée lundi par le Président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a décidé la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du lundi 16 mars 2020 à minuit.

Le pays suspend également l’entrée sur le sol ivoirien de voyageurs venant des pays ayant plus de 100 cas, à compter de vendredi soir à minuit.