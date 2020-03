Coronavirus: Don de 200 Millions de dollars du Souverain marocain pour la Gestion De la Pandémie au Maroc

Le Roi du Maroc Mohammed VI a fait don de plus de 200 millions de dollars, comme contribution au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus.

Ce fonds spécial, créé le 16 mars sur instructions du Roi, vise à faire face aux dépenses sanitaires exceptionnelles et à soutenir les secteurs sinistrés par la crise sans précédent liée au Coronavirus.

L’initiative du Souverain marocain illustre son fort engagement dans la gestion de la crise du Coronavirus dans le Royaume, marqué par l’adoption d’une approche proactive depuis l’apparition de cette pandémie et des mesures préventives sans précédent pour limiter sa propagation et faire face à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.