Coronavirus: L’OMDH saisit l’ONU et le HCR sur le sort des Sahraouis des camps de Tindouf

L’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) vient de saisir le Secrétaire Général de l’ONU et le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) sur le sort inquiétant des habitants des camps de Tindouf, indique un communiqué du Bureau exécutif de l’OMDH.

A l’heure où ces Sahraouis de Tindouf sont entièrement coupés du monde et livrés à eux-mêmes par ces temps d’épidémie, l’OMDH demande aussi bien à l’ONU qu’au HCR une «intervention urgente pour protéger les populations de Tindouf contre l’épidémie du coronavirus» en leur assurant les moyens médicaux et les soins nécessaires.

L’ONG demande également une protection internationale de ces populations après la diffusion d’informations affirmant qu’elles ont été livrées à elles-mêmes dans des conditions difficiles.

En effet, les autorités de l’Algérie, pays d’accueil, semblent très préoccupées par la chute des prix du pétrole, principale recette extérieure du pays que par la situation de précarité des milliers de Sahraouis astreints depuis longtemps à un confinement obligatoire et qui de plus font face ces dernières années à une forte baisse des aides humanitaires internationale à cause de leur détournement par les hauts cadres du Polisario et leurs loyaux notables.

A signaler que la propagation de l’épidémie du Covid19 progresse rapidement en Algérie où selon les bilans du ministère algérien de la Santé, le nombre des cas de contaminations confirmées est passé de 1 à 264 entre le 13 et le 24 mars, et celui des décès de 1 à 19 cas du 19 au 24 mars. Il s’agit du taux de létalité du coronavirus (nombre de patients décédés par rapport au total des personnes infectées).

Les populations des camps de Tindouf qui manquent drastiquement de médicaments et de structures hospitalières, se retrouvent donc dangereusement exposées à une forte contagion au coronavirus devant un désintérêt quasi-total des autorités du pays d’accueil.