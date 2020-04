Forbes France: Le Maroc a déployé un « Plan Marshall » face au Coronavirus

Depuis l’annonce du premier cas confirmé de covid-19 sur son sol, le Maroc a mis en place un plan de riposte d’envergure, affirme lundi le magazine « Forbes France » qualifiant la réponse de véritable « Plan Marshall » déployé par le Roi Mohammed VI dans ce sens.

Pour faire face à l’impact économique et social engendré par la crise sanitaire, le Maroc « se mobilise massivement » pour soutenir les populations les plus touchées par le ralentissement de l’activité économique, notamment à travers le Fonds spécial COVID-19, initié par le Roi Mohammed VI, qui a levé à date plus de 32 milliards de dirhams de dons (plus de 3,5 milliards de dollars), indique le magazine.

« Prises ensemble, ces mesures constituent un véritable «Plan Marshall» déployé par le Roi du Maroc, qui dès le début de la crise a appliqué le principe de précaution maximum afin de préserver le Royaume de la pandémie », affirme le magazine.

Sur un autre plan, Forbes souligne le maintien inchangée de la note du Royaume par l’agence de notation Fitch Ratings. « Alors que plusieurs pays ont vu leur note souveraine dégradée, l’agence américaine de notation maintient le Royaume à la note BBB- avec perspective stable », relève le magazine, faisant observer que l’Agence estime que le Royaume dispose de tampons à même de gérer les pressions dues au coronavirus.