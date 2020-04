Covid-19 : La BEI accorde 440 millions d’euros d’aide au secteur privé marocain

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé, ce mercredi dans un communiqué, un soutien de 440 millions d’euros destiné au secteur privé du Maroc en vue de faire face aux effets de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

« La Banque de l’Union européenne est plus que jamais mobilisée pour aider le Maroc à faire face à cette pandémie », affirme la vice-présidente de la BEI, Emma Navarro, dans le communiqué.

Pour ce faire, la Banque mobilisera ses lignes de crédit avec les institutions financières marocaines pour apporter aux entreprises du secteur privé les fonds de roulement et les liquidités nécessaires pour continuer leurs activités.

L’institution financière informe aussi avoir décidé d’accélérer à titre exceptionnel le déboursement de prêts déjà signés pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME).

« L’une des conséquences économiques immédiates de cette pandémie est le manque soudain de liquidités auquel font face les petites et moyennes entreprises. C’est pourquoi (…) nous sommes à l’écoute des chefs d’entreprise et porteurs de projets afin de leur apporter un soutien concret et adapté », souligne le document.

La Banque aurait aussi assoupli ses procédures afin de débloquer très rapidement des financements face à ce manque de liquidité.

A travers toutes ses initiatives, la BEI vise à « soutenir la mise en place de projets qui puissent aider concrètement et rapidement les Marocains à lutter quotidiennement contre le COVID-19 tant sur le plan économique que sanitaire ».

Sa démarche s’inscrit dans le cadre du réseau Team Europe qui, à l’initiative de la Commission européenne, a pour objectif d’aider les pays hors de l’UE à faire face à la pandémie du Covid-19. La BEI y contribuera à hauteur de 5,2 milliards d’euros.