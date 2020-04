Covid-19 : Le point en Afrique

Le nombre de décès dus à la pandémie de Covid-19 en Afrique a atteint 878, ce 15 avril, pour 16.640 cas d’infection confirmés au coronavirus, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). En outre, l’agence a fait état de 3.142 guérisons.

Plus de 1000 nouveaux cas ont été détecté que le continent en une journée. Le nombre de cas positifs confirmés à travers le continent est passé de 15.249 à 16.640 dans les dernières 24 heures, a révélé ce mercredi le CDC Afrique.

Jusqu’à présent, le virus s’est propagé dans 52 pays africains. Les deux pays exempts de contamination sur le continent sont le Lesotho et les Comores. L’Afrique du Nord constitue la zone la plus touchée, avec un bilan de 7.088 cas d’infection et 666 décès. Les trois pays les plus fortement touchés sont l’Afrique du Sud (2.415 cas), l’Egypte (2.350 cas) et l’Algérie (2.070 cas).

La Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) s’inquiète de l’avancée rapide de la pandémie sur le continent.« À moins que le continent ne reçoive d’urgence plus d’assistance, le virus continuera sa progression mortelle et impitoyable, avec des conséquences économiques et sanitaires toujours plus sombres », écrit la CEA dans une contribution. La commission dirigée par Vera Songwe reconnait que la lutte contre le Covid-19 est plus difficile en Afrique que dans d’autres parties du monde, indiquant que « l’accès à des soins de santé de qualité sur le continent reste limité ».

« Un tiers des Africains ne peut pas se laver les mains régulièrement, faute d’accès à l’eau potable. Le manque de réfrigération pour stocker les aliments périssables ou les médicaments rend difficile pour la plupart des ménages de se conformer aux instructions de confinement », lit-on dans cette contribution.

Dans le monde, le nombre de cas confirmés de Covid-19 franchi la barre des deux millions. Selon le Centre pour la science et l’ingénierie des systèmes (CSSE) de l’Université Johns Hopkins. Le chiffre s’est élevé à 2.000.984 avec 128.071 décès à 14h GMT, a indiqué le centre. Les Etats-Unis sont en tête du peloton avec 609.685 cas signalés dont 26.059 décès. Ils sont suivis de l’Espagne qui a enregistré 177.633 cas et 18.579 décès, et de l’Italie 162.488 cas signalés et 21.067 décès.