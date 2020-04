La Côte d’Ivoire franchit la barre des 1000 cas de Covid-19

La Côte d’Ivoire a fanchi ce jeudi, la barre des 1.000 cas confirmés de contamination au Coronavirus (Covid-19).

Le pays a enregistré, au 23 avril, un total de 1004 cas testés positifs dont 359 guérisons et 14 décès, selon les chiffres communiqués par le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé.

Avec ces statistiques, la Côte d’Ivoire occupe désormais le deuxième rang parmi les pays les plus touchés en Afrique de l’ouest, après le Ghana qui compte plus de 1042 cas confirmés.

Eugène Aka Aouélé a prévenu que le nombre de cas de Covid-19 pourrait encore augmenter significativement dans le pays, tenant compte des capacités de plus en plus importantes de collecte des échantillons auprès des populations, et de dépistage (1.500 tests visés par jour).

Les autorités continuent d’insister, auprès de la population, sur le respect des mesures déjà prises pour lutter contre la propagation de la maladie.