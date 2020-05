Covid-19 : La Côte d’Ivoire reprend une «vie normale»

Après des semaines de restrictions pour contenir la propagation du coronavirus, le gouvernement ivoirien vient d’annoncer l’assouplissement des mesures de restrictions dans le Grand Abidjan avec la levée du couvre-feu dès ce vendredi 15 mai.

La réouverture des maquis et restaurants est aussi actée, même si la fermeture des bars et cinémas et l’isolement du Grand Abidjan, restent maintenus jusqu’au 31 mai 2020.

A Abidjan et ses environs, la limite du regroupement des personnes passe de 50 à 200, tout en respectant les mesures barrières, insiste le gouvernement ivoirien, précisant que «les écoles devraient rouvrir leurs portes à partir du 25 mai dans le primaire, le secondaire et le supérieur».

Notons que toutes ces décisions ont été prises au cours de la réunion du Conseil National de Sécurité, tenu ce jeudi 14 mai, sous la présidence du chef de l’état ivoirien, Alassane Ouattara.

Il a été souligné que l’assouplissement de ces mesures restrictives a été jugé nécessaire après examen de l’évolution de la pandémie.

A la date du 14 mai 2020, la Côte d’Ivoire a enregistré 1971 cas positifs de contamination au Covid-19, dont 1017 cas actifs, 930 personnes guéries et 24 décès. En 24 heures, le pays a recensé 59 nouveaux cas positifs et 28 guérisons.