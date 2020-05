L’Afrique du Sud allègera les mesures contre le Covid-19 à partir du 1er juin

Le président de l’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche l’allègement d’une série de mesures du confinement à compter du 1er juin, dont la levée du couvre-feu, la réouverture de la plupart des commerces et l’autorisation de la vente d’alcool.

Ramaphosa a expliqué dans un discours à la nation que les écoles secondaires et les universités pourront accueillir un tiers des étudiants inscrits, alors que les rassemblements publics resteront interdits et certaines « activités économiques à haut risque » tels les restaurants, les bars et les salons de coiffure demeureront fermés.

La plupart des commerces pourront reprendre leurs activités en suivant des « mesures sanitaires strictes » et « les règles de distanciation sociale », ce qui favorisera la relance d’une économie.

«L’alcool ne sera vendu que pour la consommation à domicile selon des conditions strictes, pendant des jours précis et à certaines heures», a-t-il précisé, ajoutant que la vente de tabac resterait interdite «en raison des risques sanitaires liés au tabagisme».

Les frontières resteront fermées et le trafic aérien rester bloqué sauf exemptions pour certains voyages d’affaires, a poursuivi le président Ramaphosa qui avait allégé une première fois le confinement le 1er mai, permettant le redémarrage de certains secteurs économiques.

Le chef de l’Etat a évoqué une «approche différenciée» dès le 1er juin dans sept lieux identifiés comme «foyers épidémiques du coronavirus», dont Pretoria, Johannesburg et Le Cap. «La liste des foyers de l’épidémie sera actualisée toutes les deux semaines en fonction de la progression du coronavirus», a-t-il précisé.

Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19, qui a à ce jour, infecté au moins 22.583 personnes et en a tué 429.