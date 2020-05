L’Université de Lomé s’apprête à lancer sa propre station radio

L’Université togolaise de Lomé travaille au lancement prochain d’une station de radio baptisée «Campus Fm». Il s’agira plus d’un outil didacticiel que de «propagande», selon la direction de l’Université.

«Campus Fm » est un média qui aura pour mission d’« accompagner l’Université de Lomé dans ses objectifs de formation, de recherche scientifique et de valorisation de ses résultats, de développement technologique, de prestation de services, de coopération scientifique, technique et culturelle », expliquent les promoteurs du projet.

Les installations sont déjà prêtes et les autorités de l’Université de Lomé travaillent actuellement sur l’élaboration du règlement intérieur et de la Charte d’éthique et de déontologie de la future station de radio qui bénéficie de l’appui financier de l’Union européenne (UE).