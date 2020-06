L’ONU mobilise 40 millions de $ pour la riposte contre Ebola en RDC

L’Organisation des Nations Unies (ONT) a accordé ce dimanche 7 juin une enveloppe de 40 millions de dollars à la République démocratique du Congo (RDC) pour l’aider à faire face aux urgences sanitaires sur son territoire, selon un communiqué publié sur le site ONU Info.

Le financement issu du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) devrait permettre à Kinshasa de renforcer les services de santé dédiés à la riposte contre le virus Ebola.

En effet, le pays fait face depuis quelques jours, à une nouvelle flambée de l’épidémie Ebola survenue à Mbandaka (province de l’Equateur au nord-ouest du pays), alors qu’une précédente épidémie qui a provoqué la mort de plus de 2.200 personnes dans les provinces de l’est du pays n’est pas encore déclarée finie.

« En plus d’Ebola, la RDC est aux prises avec un mélange dangereux de crises sanitaires et humanitaires, notamment la plus grande épidémie de rougeole au monde, des déplacements internes massifs et l’insécurité, et la pandémie de Covid-19 », indique le communiqué.

Selon le Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, Mark Lowcock, « ce qui se passe en RDC est un rappel brutal que la communauté mondiale ne doit pas perdre de vue les crises humanitaires qui étaient présentes avant la pandémie de Covid ».

« Si nous détournons le regard dans des endroits comme la République démocratique du Congo, les personnes vulnérables prises au piège dans des cycles vicieux de souffrance n’auront aucune chance de se battre face à la Covid-19 », a ajouté Mark Lowcock à l’occasion de l’annonce du financement du CERF.

Le CERF a déjà accordé à la RDC une précédente enveloppe de 30 millions de dollars dans le cadre de son volet d’allocations aux urgences sous-financées.