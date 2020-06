Nouvelle campagne de vaccination contre Ebola en RDC

La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé ce lundi avoir lancé une nouvelle campagne de vaccination contre le virus Ebola dans le nord-ouest de son territoire où un nouveau foyer d’épidémie a été confirmé la semaine dernière.

Le ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo a expliqué que cette campagne de vaccination commence avec 1.500 doses de vaccins disponibles, précisant que la priorité sera accordée au personnel médical, aux contacts directs des cas confirmés et aux contacts du second degré.

«Nous en avons commandé 8.000 vaccins supplémentaires et peut-être que nous allons passer une autre commande de vaccins parce qu’il y a un engouement terrible de la population qui veut se faire vacciner», a fait savoir le ministre.

La RDC a confirmé une troisième épidémie consécutive d’Ebola qui a déjà fait au moins six morts, alors que la seconde, déclenchée en août 2018, n’est toujours pas terminée, et a tué plus 2.000 personnes.

Dimanche dernier, le Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) a déboursé 40 millions de dollars pour aider la RDC à faire face aux urgences sanitaires, notamment les épidémies d’Ebola et de coronavirus dont 88 personnes sont mortes sur un total de 4.106 cas contaminés dans le pays.