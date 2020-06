Guinée-Conakry : SMB-Winning obtient le feu vert du parlement pour le projet minier Simandou

L’Assemblée nationale de la Guinée-Conakry a ratifié, à l’unanimité, ce vendredi 26 juin en séance plénière, la convention signée il y a deux semaines environ entre le Consortium SMB-Winning et le gouvernement pour l’exploitation des minerais de fer des blocs 1 et 2 de Simandou, pour une durée de 25 ans.

D’après les autorités, l’exploitation du site minier devrait rapporter à l’Etat 15,5 milliards de dollars de revenus. Le projet devrait également générer plus de 30.000 emplois directs et 65.000 indirects en phase de construction et 10.000 emplois directs et 20.000 indirects pendant la phase d’exploitation.

Dans le cadre de la convention, SMB-Winning qui va investir 15 milliards de dollars pour l’ensemble du projet, s’engage, entre autres, à construire une voie ferrée d’environ 650 kilomètres et une plateforme portuaire multimodale à Matakang, sur les côtes guinéennes.

Le Directeur général de la SMB, Frédéric Bouzigues, a remercié « les députés de l’Assemblée nationale guinéenne, avec qui les échanges ont été très constructifs », tout en promettant que son «Consortium mettra le développement local au cœur de sa stratégie». Selon ses propos, « il n’y a pas de projet minier viable sans une véritable approche durable et sociale».

Le Consortium Winning regroupe trois partenaires mondiaux opérant en Guinée dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite, en l’occurrence la société de droit singapourien Winning Shipping Ltd (armateur), UMS (société de transport et de logistique) et la société Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium. L’Etat Guinéen, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 15% dans le Consortium SMB-Winning.