L’Algérie reconfine plusieurs communes après la hausse des cas de contaminations au Covid-19

Le ministère algérien de l’Intérieur a annoncé mardi qu’un confinement sera imposé dans 18 communes de la wilaya de Sétif, dans l’est du pays, compte tenu de «l’évolution de la situation épidémiologique» dans la zone concernée.

Ce confinement, qui devrait permettre de freiner la propagation du coronavirus, sera partiel, de 13 heures de l’après-midi à 5 heures du matin, va durer 15 jours à partir de ce mercredi 08 juillet, précise le communiqué du ministère.

La mesure gouvernementale a été prise un mois après les premières mesures de déconfinement. Pour les autorités, la recrudescence des contaminations serait consécutive au non-respect des mesures de prévention par la population.

« Cette mise en quarantaine partielle (…) entraîne la suspension totale de toutes les activités commerciales, économiques et sociales, y compris la suspension de la circulation des piétons; et des voitures », avertit le communiqué.

La wilaya, de Sétif, deuxième préfecture la plus peuplée du pays avec 60 municipalités, est la troisième la plus touchée par la pandémie, après celles de Blida et d’Alger.

Dans le Maghreb arabe, l’Algérie se place en première position, comme pays le plus affecté par le virus. Le bilan de mardi faisait état de 475 nouveaux cas positifs, contre 463 cas la veille, portant à 16.879 cas le nombre total des personnes contaminées, dont 959 décès, depuis l’apparition de la maladie en février dernier dans le pays.