Maroc : La ville de Tanger de nouveau confinée

Depuis ce lundi 13 juillet à midi, la ville marocaine de Tanger est de nouveau en confinement, du fait que cette municipalité du septentrion a enregistré un nombre élevé de contamination à la Covid-19 ces derniers jours.

Dans un communiqué le ministère de l’Intérieur annonce la suspension des services de transport public, routier et ferroviaire de et vers la ville de Tanger. Les déplacements à l’intérieur de la ville sont soumis à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales, informe le ministère, qui fait état d’un «renforcement du contrôle pour inciter les citoyens à rester chez eux et de ne quitter leurs domiciles qu’en cas d’extrême urgence».

«L’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par les autorités locales pour se déplacer en dehors de la ville de Tanger, sera maintenue ainsi que toutes les autres restrictions décidées à travers l’état d’urgence sanitaire (interdiction des rassemblements, des réunions, des fêtes de mariage et des obsèques …)», ajoute le communiqué.

Les bains maures, les salles de sports, les stades seront également fermés. Les marchés, centres commerciaux, cafés et espaces publics (parcs, jardins…) fermeront à 20H00, précise la même source.

Le texte ministériel indique que ces restrictions et mesures de quarantaine sont étendues à la totalité de l’espace territorial de la ville.Les autorités rappellent les précautions indispensables notamment la distanciation physique, les mesures d’hygiène, le port obligatoire des masques et le téléchargement de l’application Wiqaytna (notre prévention).

Le Maroc a enregistré 191 nouveaux cas d’infection au cours des dernières 24 heures, portant à 15.936 le nombre total des cas déclarés dans le Royaume depuis l’apparition de la pandémie en mars dernier, a rapporté ce lundi le ministère de la Santé.

Selon les chiffres recueillis publiés par le ministère, la ville de Fès enregistre le nombre le plus élevé de contamination de la journée avec 52 nouveaux cas. Viennent ensuite les villes de Marrakech et de Tanger avec respectivement 38 et 33 nouvelles contaminations.