OMS : La Covid-19 a déjà infecté plus de 10.000 travailleurs de la santé en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une alerte sur le nombre croissant des contaminations à la Covid-19 au milieu des travailleurs de la santé en Afrique ; plus de 10.000 travailleurs seraient déjà infectés.

Lors d’une conférence de presse virtuelle organisée jeudi, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr. Matshidiso Moeti, a indiqué que « l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 en Afrique exerce une pression de plus en plus forte sur les services de santé de tout le continent ».

Et de poursuivre, « cela a des conséquences très réelles pour les personnes qui y travaillent, et il n’y a pas d’illustration plus frappante de ce phénomène que le nombre croissant d’infections chez les travailleurs de la santé ».

Les données préliminaires montreraient que le taux d’infections des travailleurs de la santé s’élève à plus de 5 % des cas dans 14 pays d’Afrique subsaharienne, et dans quatre de ces pays, ces travailleurs représentent plus de 10 % de toutes les infections. Au niveau mondial, environ 10% des cas concernent le corps de la santé.

Dans plusieurs pays du continent, les employés dans le secteur de la santé dénoncent un manque important de d’équipements de protection individuelle, une situation qui les expose incontestablement à la contamination.