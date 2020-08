CEMAC : Des réflexions pour relancer les économies

Que faire pour remonter la pente après le coup dur porté par la pandémie de Covid-19 aux économies de l’Afrique centrale ? C’est à cette question que la 35ème session du Conseil des ministres de la communauté économique des états de l’Afrique centrale (CEMAC), tentera d’apporter une réponse, le 10 août prochain.

Les six pays de la CEMAC se donnent rendez-vous pour discuter de la relance des économies de cette sous-région, dans un contexte de crise due à la pandémie du coronavirus et lourdes conséquences sur les économies de ces pays.

«Dans cet environnement particulier, les ministres de l’Economie et des Finances des Etats membres de la CEMAC plancheront notamment les mesures de relance après Covid-19, le financement de la Communauté, la libre circulation dans la sous-région et l’itinérance sur les réseaux mobiles de communications électroniques ouverts au public en zone CEMAC”, informe la note conceptuelle de cette réunion.

«Face à la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres devrait, à l’instar d’autres instances décisionnelles communautaires, prendre des mesures fortes pour relancer l’économie de la sous-région tout en adoptant un arsenal réglementaire pour prévenir la survenance de risques et renforcer la résilience de la zone CEMAC», renseigne la même source.

Les participants vont ainsi évaluer la situation économique, sanitaire et sociale, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre à court, moyen et long termes pour le rétablissement de la stabilité macroéconomique au sein de la CEMAC et la promotion d’une croissance forte, inclusive et durable tirée par le secteur privé.