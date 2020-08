Maroc-Covid-19 : Des quartiers de Marrakech entièrement barricadés

Les autorités marocaines ont décidé de boucler plusieurs quartiers de Marrakech, une ville touristique au sud du Royaume, suite à la recrudescence du nombre de cas de contamination au Covid-19, annonce dimanche un communiqué officiel.

Les contrôles à l’entrée de la ville et entre les quartiers concernés (sept zones urbaines en tout) ont été renforcés pour freiner la propagation du virus. Les «opérations de contrôle» ont été renforcées et certains quartiers ont été «fermés totalement ou partiellement», précise le communiqué.

A Marrakech et dans les autres villes touchées, les autorités locales ont lancé des campagnes de sensibilisation de la population «au danger du relâchement dans le respect des mesures préventives».

Outre la ville ocre, le nombre des personnes contaminées et des décès est également en hausse dans les villes de Casablanca, Tanger et Fès, une évolution qui a incité l’OMS a mettre en garde les autorités marocaines.

Depuis pratiquement plus de deux semaines, le Royaume enregistre quelque 1.000 cas confirmés et plus d’une vingtaine de décès par jour.

« La situation deviendra plus grave si cette tendance à la hausse se poursuit », a averti, la semaine passée, le directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortant Rabat à «être plus fermes dans les mesures qu’elle prend pour faire face à cette situation».

Le bilan actuel de Covid-19 au Maroc s’élève à 42.489 cas confirmés dont 29.344 guérisons et 658 décès.