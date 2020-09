Covid-19 : Le Maroc enregistre ce dimanche un record de contaminations

Le Maroc a enregistré de samedi à dimanche, un nombre record de contaminations à la Covid-19, soit 2.234 nouveaux cas, portant à 72.394 le nombre de personnes infectées dans le pays depuis le début de la pandémie.

Dans une déclaration à la presse à Rabat, le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, a déploré ces chiffres et, plus globalement, la situation épidémiologique qui a été marquée par une tendance haussière ces dernières semaines. Sur les 2.234 nouveaux cas de dimanche, 42% ont été enregistrés au niveau de la préfecture de Casablanca.

« Nous avons fait le nécessaire pour endiguer la propagation du virus à Casablanca avec les mesures de bouclage, les cordons sanitaires et sécuritaires, la limitation de l’activité et au niveau de la communication pour inciter les gens à se conformer aux mesures barrières, mais en vain et nous constatons toujours une recrudescence importante », a regretté le ministre de la santé.

Sans perdre le temps, les autorités ont mis en place de nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce lundi 7 septembre. Il s’agit entre autres, de la fermeture de l’ensemble des issues de la préfecture, de tous les établissements scolaires (primaires, collèges, lycées et universités), en privilégiant l’enseignement à distance, ainsi que de la fermeture des marchés de proximité à 15h.

Ces mesures resteront en vigueur durant les deux semaines prochaines. Les nouvelles décisions dépendront des situations épidémiologiques qui seront établies dans les prochains jours.