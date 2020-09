Niger : La rentrée scolaire décalée de deux semaines à cause des inondations

La rentrée scolaire au Niger, prévue initialement pour le 1er octobre, a été reportée au 15 octobre à cause des inondations et du relogement de sinistrés provisoirement installés dans des établissements scolaires à travers le pays, a annoncé lundi dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdourahaman.

Le document indique qu’« en raison des inondations qui ont occasionné un nombre important de sinistrés et de leur recasement dans les différents établissements d’enseignement du pays et en vue de parachever le processus de leur relogement sur les différents sites pouvant les accueillir, le gouvernement décide du report de la rentrée scolaire dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ainsi que dans les établissements de formation professionnelle et technique ».

« Ainsi, la rentrée scolaire prévue se tenir le 1er est reportée au 15 Octobre 2020 sur toute l’étendue du territoire national », poursuit le communiqué dans lequel les autorités rassurent que les dispositions nécessaires seront prises pour permettre une « rentrée effective » à la date prévue.

A la capitale Niamey et dans d’autres régions du pays, les inondations, dues à des pluies diluviennes entre le 24 août et le 6 septembre, ont fait 71 morts et plus de 350.000 sinistrés et occasionné d’importants dégâts dans les infrastructures, maisons et champs (dans les villages). Les autorités nigériennes réfléchissent déjà à un vaste aménagement des villes.