Covid-19 : Le couvre-feu réinstauré dans le Grand-Tunis 

Les autorités tunisiennes ont instauré dans les quatre gouvernorats du Grand Tunis, un nouveau couvre-feu nocturne entré en vigueur ce jeudi 8 octobre, pour une quinzaine de jours, pour tenter de freiner la recrudescence des cas de contaminations à la Covid-19.

Les quatre gouvernorats du Grand Tunis concernés sont Ariana, Tunis, La Manouba et Ben Arous, qui représentent ensemble 10 % environ de la population tunisienne. Leurs habitants devraient s’abstenir de sortir entre 21h à 5h du matin, du lundi au vendredi, et entre 19h et 5h du matin les samedis et dimanches.

Les déplacements à l’extérieur des gouvernorats ne seront autorisés qu’en cas d’urgence ou de nécessité absolue. La prière du vendredi et les marchés hebdomadaires sont suspendus durant la période du couvre-feu.

Mais les professionnels sont autorisés à exercer leurs activités, pourvu de se conformer strictement au protocole sanitaire et d’être munis d’une autorisation de l’employeur. Les restaurants et les cafés ont l’obligation de vendre des produits à emporter emballés dans des récipients à usage unique.

Pour les autorités, le nombre de cas de contamination a repris son envol depuis la réouverture des frontières du pays intervenue fin juin. Ces derniers jours, le virus a touché plus de 1.000 personnes par jour.

Le 1er octobre dernier, un couvre-feu a été instauré dans les régions côtières de Sousse et de Monastir, ainsi que dans certaines zones à l’intérieur du pays, accompagné de la suspension des marchés hebdomadaires et de la fermeture des salles de fêtes.

La Tunisie a dépassé actuellement 24500 cas confirmés de coronavirus dont plus de 360 décès.