Le président nigérien, Issoufou Mahamadou, a inauguré, samedi 28 novembre à Maradi, la route Maradi-Madarounfa-frontière du Nigeria, une infrastructure longue de 106 km et qui a nécessité une enveloppe de 28 milliards de francs CFA pour sa réalisation.

La cérémonie a eu lieu en présence des membres du gouvernement, des diplomates étrangers, des représentants de différentes organisations internationales, des chefs traditionnels et religieux, et de plusieurs autres invités.

Le projet d’aménagement et de bitumage de la route a été réalisé par le chinois CGCOC Group tandis que la surveillance et le contrôle des travaux ont été assurés par le Cabinet nigérien Techni Consult. Il a été financé à hauteur de 21,6 % par l’Etat nigérien et 78,3 % par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

Ce chantier est conçu pour entre autres, renforcer les échanges économiques, sociaux et culturels entre les territoires de part et d’autre des frontières.

«Cette voie va sans nul doute contribuer efficacement au renforcement des échanges commerciaux entre les populations de la ville de Maradi, les communes de Sarkin Yamma Safo, Madarounfa avec les Etats frontaliers de Katsina et de Zamfara au Nigéria », a souligné le ministre nigérien de l’Equipement, Kadi Abdoulaye.