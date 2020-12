Les autorités marocaines ont annoncé lundi un couvre-feu nocturne sur tout le territoire national pour trois semaines, à compter du mercredi 23 décembre de 21h00 à 6h00, « sauf circonstances exceptionnelles ».

L’objectif est « de renforcer les procédures de l’état d’urgence sanitaire », en vigueur depuis la mi-mars pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, selon le communiqué du gouvernement qui dit agir sur « base des recommandations de la Commission scientifique et technique ».

Les autorités ont pris plusieurs nouvelles mesures, alors que s’approchent la fin de l’année, une période qui favorise des festivités et des rassemblements de personnes.

Les fêtes et les rassemblements publics ou privés seront interdits ; les restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces seront fermés à partir de 20h00. Cependant, dans les grandes villes de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, les restaurants devront garder leurs portes fermées durant les trois semaines de couvre-feu. Le gouvernement a aussi maintenu les mesures annoncées précédemment.

Le Maroc compte 418.000 cas de Covid-19, dont plus de 7000 décès, selon le bilan du lundi 21 décembre. Chaque jour, le pays enregistre plus de 2000 cas ces derniers temps.