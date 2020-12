La section Protection de l’enfant de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO) a démarré, mardi 22 décembre, le projet d’appui à la réinsertion socioéconomique des enfants sortis des forces et groupes armés dans la commune rurale de Lubero et la ville de Butembo au Nord-Kivu (province à l’est du pays).

Le projet, lancé en collaboration avec l’ONG locale Enfant pour l’Avenir et le Développement (E.A.DEV), concerne 120 enfants dont 30 filles, couvrira une période de six mois et nécessitera un budget de l’ordre de 106 395 dollars.

Plusieurs activités de réinsertion socioprofessionnelle et psycho-sociale seront organisées pour favoriser la réinsertion de ces enfants âgés entre 16 et 17 ans. La MONUSCO parle de la formation professionnelle et des activités socioéconomiques dans des domaines tels que la menuiserie et la mécanique auto.

L’objectif poursuivi par la section Protection de l’enfant de la MONUSCO, à travers ce projet, est l’amélioration du bien-être intégral des enfants concernés, qui passe aussi par la restauration de la confiance et la cohabitation pacifique entre ces enfants et leurs communautés.

Le projet a été accueilli avec satisfaction par la population locale. « C’était depuis longtemps que nos enfants vraiment se retrouvaient dans une situation angoissante avec les guerres perpétrées sur notre province du Nord-Kivu, cela a laissé nos enfants sur la rue et les enfants ont porté des casquettes, des noms bizarres, et voilà que c’est une occasion nous offerte pour que nos enfants retournent encore dans la vie sociale », a déclaré le président de la société civile de Lubero, Hilaire Kamavu.

Dans une interview accordée à Radio Okapi (appartenant à la MONUSCO), à l’occasion de la fin d’année, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC, Leïla Zerrougui, a fait savoir que la mission onusienne a pour objectif de laisser un « Congo stable » une fois qu’elle aura quitté le territoire.

Elle s’exprimait, entre autres, sur la prorogation du mandat de la MONUSCO pour une année, votée récemment par le Conseil de sécurité, ainsi que sur le retrait des troupes onusiennes du territoire congolais.