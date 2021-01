La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Manufacturers Association of Israël (MAI), se sont entretenues lundi 4 janvier par visioconférence, dans la suite de la normalisation des relations entre le Maroc et l’Israël.

Les deux patronats étaient représentés par Chakib Alj, président de la CGEM, et Ron Tomer, président de la Manufacturers Association of Israël (MAI), en présence de Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM et Dan Cataviras, DG de la division commerce extérieure au sein de la MAI.

La rencontre a eu pour objectif d’explorer les moyens à même de stimuler une coopération économique entre les deux pays, selon un tweet de la CGEM. « Les discussions ont porté sur les moyens à déployer pour impulser une coopération économique et commerciale forte et durable entre le Maroc et Israël, basée sur un partenariat gagnant-gagnant et sur les secteurs porteurs pour le développement des investissements ainsi que des co-investissements », a déclaré le patronat marocain, sans plus de détails.

Lundi 28 décembre, le ministre marocain de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, avait échangé avec Amir Peretz, ministre israélien de l’Economie et de l’Industrie, sur les perspectives de la coopération entre les deux pays.

A cette occasion, le ministre marocain avait affirmé que « les économies des deux pays regorgent de potentialités considérables et offrent des complémentarités qui nous permettent de développer un partenariat gagnant-gagnant dans plusieurs secteurs », dont le textile, l’agro-industrie, l’automobile, la R&D, et que toutes les ressources devaient être mobilisées de part et d’autre « pour parvenir à des accords de coopération mutuellement bénéfiques ».

Il avait été annoncé la mise en place d’une commission mixte chargée d’élaborer un plan d’action pour 2021.

Dans le cadre de la normalisation des relations entre le Maroc et l’Israël, des accords de coopération ont été déjà signés entre les deux pays dans les domaines de l’eau, de l’aviation et de la finance. Le bureau de liaison avec Israël, fermé en 2000, devrait ouvrir à nouveau ses portes à Rabat.