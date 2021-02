Les autorités sud-africaines ont annoncé ce dimanche, une révision de la stratégie vaccinale qui devrait démarrer dans les prochains jours, suite à la publication d’une étude révélant une efficacité «limitée» du vaccin AstraZeneca contre le nouveau variant du coronavirus récemment découvert dans le pays.

L’étude, réalisée par l’université du Witwatersrand à Johannesburg, montre que le vaccin développé par AstraZeneca et Oxford n’aurait une efficacité que de 22% pour les formes peu graves de la Covid-19. Le vaccin i est bien plus efficace contre la souche originale du coronavirus que contre le nouveau variant qui concerne plus de 90% des nouvelles infections dans le pays.

«Ces résultats nous obligent à repenser notre façon d’aborder la pandémie», a estimé Shabir Madhi, responsable de l’étude en Afrique du Sud.

Etant donné que l’Afrique du Sud ne dispose pour l’heure que du vaccin AstraZeneca, le gouvernement a décidé de suspendre temporairement son programme de vaccination, le temps de se munir d’un autre vaccin.

Les autorités misent, entre autres, sur le vaccin de Johnson&Johnson qui montrerait des résultats cliniques bien meilleurs face au variant, et dont les premières doses devraient être livrées d’ici un mois.

Un porte-parole d’AstraZeneca, contacté par l’AFP, a affirmé que leur « vaccin protégera quand même contre les formes graves de la maladie », dans la mesure où « l’activité des anticorps neutralisant est semblable à celle d’autres vaccins contre la Covid-19 qui se sont montrés efficaces contre les formes graves, en particulier lorsque les doses sont espacées de 8 à 12 semaines ».

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique, avec 1,5 million de cas positifs, dont 46.000 décès.