Le staff de la chaîne privée algérienne «Echourouk News» a jeté un pavé dans la mare alors que les rapports entre l’Algérie et le Maroc ne sont déjà pas au beau fixe, en diffusant le vendredi 12 février, une vidéo caricaturant le roi marocain, Mohammed VI, lors de l’émission «Week-end Story».

En s’attaquant au Roi du Maroc, la chaîne TV algérienne s’est attaquée en réalité à l’ensemble du peuple marocain qui adore et vénère son Roi.

D’ailleurs ce show télévisé de bas de gamme et d’une bassesse inouïe, a été largement dénoncée par des membres du gouvernement, des leaders de partis politiques, des intellectuels, des journalistes marocains ainsi que par des centaines de milliers d’internautes aussi bien marocains qu’algériens.

La chaîne Echourouk connue pour ses accointances avérées avec les vieux galonnés de l’armée, vient de démontrer s’il le faut, que ses journalistes généreusement arrosés par leurs commanditaires et leurs donneurs d’ordre militaires, s’évertuent par tous les moyens, à couvrir les nombreux cuisants échecs du régime dans sa politique intérieure et extérieure comme dans le litige qui oppose l’Algérie au Maroc autour du Sahara.

Les dirigeants algériens civils et militaires n’ont pas réussi à amortir le choc des succès diplomatiques du Maroc couronnés par le coup de grâce assommant que le président américain, Donal Trump a asséné à l’Algérie en proclamant la reconnaissance officielle par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara Occidental.

Et pour prendre sa revanche, le régime vert-kaki a lâché les brides à ses médias de caniveau, en l’autorisant à s’attaquer frénétiquement au Maroc et à ses symboles.

D’ailleurs, les animateurs de la chaîne TV semblent bien avoir la mémoire courte, car ils s’attaquant à la personne du chef d’Etat d’un Royaume à l’histoire millénaire dont les frontières s’étendaient jusqu’au fleuve du Sénégal et jusqu’à l’Andalousie espagnole, en oubliant que l’Algérie a vécu tout son passé sous la domination étrangère, et particulièrement de la France qui l’a baptisée et l’a colonisée pendant plus de 130 ans après plus de 3 siècles de domination ottomane.

La chaîne Echourouk aurait donc mieux fait de braquer ses caméras sur la grave crise politique, économique, financière et sociale qui secoue le pays et sur la médiocrité des dirigeants d’El Mouradia qui ont siphonné les caisses de l’Etat et se sont largement servi de la manne pétrolière pour garnir leurs comptes bancaires à l’étranger, au lieu de l’exploiter au service du développement du pays et de l’intérêt général.