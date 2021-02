Conakry et Freetown ont signé mardi trois accords de coopération à l’occasion de la visite d’amitié et de travail effectuée du 15 au 16 février en Guinée par le Président sierra-léonais, Julius Maada Bio, en compagnie d’une importante délégation gouvernementale de son pays.

Il s’agit d’un Accord général portant sur la création d’une Commission mixte de coopération, d’un accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de Renseignement, et d’un Protocole d’Accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Le communiqué conjoint publié à l’issue de la visite de Julius Maada Bio, précise que le chef d’Etat guinéen Alpha Condé et son homologue de la Sierra-Léone « ont décidé de renforcer les partenariats dans les domaines économiques, technique, politique, sécuritaire, du renseignement et des douanes ». Durant leur tête à tête, des questions d’intérêt commun tant sur le plan bilatéral, régional et international, ont été évoquées.

A cette occasion, les autorités des deux pays se sont entendues pour la réouverture de leur frontière commune à partir du jeudi 18 février, soit environ un an après sa fermeture pour des raisons de protection contre la pandémie de Covid-19.