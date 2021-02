Après les 2 milliards de dollars annoncés par les Etats-Unis, l’Initiative Covax vient d’obtenir de l’Union européenne un apport supplémentaire de 500 millions d’euros, portant à 1 milliard d’euros la contribution européenne.

Le nouvel apport de l’UE s’inscrit dans le cadre de la facilitation de l’accès aux vaccins des pays à faible et moyen revenu en leur fournissant près de 1,3 milliard de doses de vaccins avant la fin de l’année 2021, explique l’organisation européenne.

Dans les détails, ce nouvel apport est composé de 300 millions d’euros en tant que subvention de l’UE et de 200 millions d’euros de garanties provenant du Fonds européen pour le développement durable plus (EFSD+), et appuiera un prêt de la Banque européenne d’investissement.

«Le programme Covax est le mieux placé pour nous aider à atteindre l’objectif d’assurer une réponse efficace à la propagation du coronavirus dans le monde», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«C’est pourquoi nous avons décidé de doubler la contribution de la Commission européenne à COVAX, pour la porter à un milliard d’euros», a-t-elle expliqué, ajoutant que «nous voulons nous assurer que les vaccins seront bientôt livrés aux pays à faible et moyen revenu». «Nous ne serons en sécurité que si le monde entier est en sécurité », a souligné la présidente de la commission européenne.

Ce lundi 22 février 2021, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a accusé certains pays riches de «saper le dispositif de distribution équitable de vaccins anti-Covid » par la Covax, «en persistant à approcher directement les fabricants pour avoir accès à davantage de précieuses doses» des vaccins anti-covid-19.

Mis en place en avril 2020 par l’OMS, le programme Covax a pour mission de mettre à disposition des pays qui en expriment le besoin, les vaccins contre la Covid-19. Le système Covax comprend notamment un mécanisme de financement qui doit permettre à 92 économies à faible et moyen revenu d’avoir accès aux vaccins.

Mais la pénurie des vaccins fait que les premières distributions aux pays démunis ne devraient pas avoir lieu avant début mars 2021, au moment où dans beaucoup de pays riches les campagnes de vaccination ont commencé fin 2020 et ont profité à des millions de leurs habitants.