Le Tchad et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé mercredi à N’Djamena, un protocole d’accord, d’une valeur de 11,5 millions de dollars, destinée à promouvoir l’éducation des jeunes-filles et l’alphabétisation des femmes.

L’accord a été paraphé par le représentant-résident de la BAD, Ali Lamine Zène, et le ministre tchadien de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, lors d’une cérémonie organisée à cet effet.

Le projet comprend trois axes, notamment l’amélioration de l’offre et de l’environnement scolaire pour la scolarisation des filles ; le renforcement de la qualité de l’éducation des filles, et développement de l’alphabétisation fonctionnelle ; ainsi que la diversification des filières.

Il s’agira, de façon générale, « d’accroître et de diversifier l’offre éducative pour la scolarisation des filles aux niveaux moyen et secondaire, générale et technique », a indiqué le ministre Doubragne.

Pour la BAD, il est question d’apporter, à travers son financement, un appui au gouvernement tchadien pour réduire les inégalités par l’accès à l’éducation, permettre le développement des compétences pour l’employabilité et l’amélioration des capacités productives des femmes par l’alphabétisation, la formation aux métiers et le développement d’activités génératrices de revenus.

Le Conseil d’administration de la BAD avait approuvé cette aide en faveur du Tchad depuis le 9 décembre 2020. Le projet sera financé sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) de la Banque et sera mis en œuvre sur une durée de cinq ans par le ministère tchadien de l’Education nationale et de la Promotion civique.

Selon les statistiques de ce ministère, 57% des filles sont privées d’éducation au Tchad, une situation due, entre autres, à la pauvreté et aux mariages et/ou grossesses précoces.

Le projet d’éducation des filles et d’alphabétisation des femmes entre dans le cadre du Plan Intérimaire de l’éducation du gouvernement de N’Djamena qui vise à améliorer le système éducatif du pays et à renforcer le capital humain.