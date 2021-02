La Commission électorale indépendante (CEI) en Côte d’Ivoire a donné jeudi, le coup d’envoi à la campagne électorale qui s’étendra du 26 février au 04 mars, en prévision des législatives du 6 mars prochain.

« La période réglementaire de la campagne électorale est le moment indiqué pour aller au devant des électeurs, dans les limites de vos circonscriptions respectives, pour exposer librement la noble ambition que vous nourrissez pour les Ivoiriens. Et ce, selon les règles prescrites par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné », a fait savoir le président de la CEI, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, à l’attention des candidats.

Il a expliqué aux électeurs que « la période de campagne électorale est un moment d’écoute et d’échanges qui doit vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l’Assemblée Nationale ».

« C’est donc avec civisme et responsabilité que vous devrez accueillir les candidats qui voudront s’adresser à vous par tous les canaux de communication non proscrits par le code électoral », a-t-il poursuivi.

L’opposition qui avait boycotté la présidentielle d’octobre dernier prendra bien part aux élections législatives, quoi qu’en ordre dispersé.

Dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux, l’opposant Henri Konan Bédié, a invité les électeurs à se rendre massivement aux urnes le 6 mars pour le besoin d’«équilibrer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter la consolidation d’un pouvoir absolu» dans le pays. «Nous devons (…) prendre la majorité à l’Assemblée nationale», a insisté l’ancien président.

Le chef de file de l’opposition a aussi réitéré son appel au dialogue, «dans le but de préserver des vies humaines et éviter à notre pays de s’engager à nouveau dans une violence dont les conséquences seraient préjudiciables pour nous tous», précisant que sa « seule ambition en agissant ainsi est de donner une chance à la paix pour reconstruire ensemble une nouvelle nation unie et prospère ».