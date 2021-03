Le Président sénégalais, Macky Sall, a rappelé l’urgence de la réorientation des priorités autour de la Jeunesse, lors du Conseil des ministres tenu mercredi 10 mars à Dakar, selon le communiqué publié à l’issue de la rencontre.

Il a indiqué que « sur la période 2021-2023, outre les emplois salariés et les recrutements importants prévus dans plusieurs secteurs, c’est 350 milliards FCFA au moins, qui seront mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes ».

Le communiqué explique que ces ressources publiques exceptionnelles, vont financer la première phase de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, à raison de 150 milliards pour l’année 2021, 100 milliards pour 2022 et 100 milliards pour 2023.

Le numéro un sénégalais a invité le secteur privé « à développer une Initiative complémentaire de soutien à l’emploi et à l’insertion des jeunes à l’image de la Convention ‘Etat- Employeurs’ ».

A l’endroit du gouvernement, il a demandé que soit accentuée la réalisation des 45 Centres départementaux de formation professionnelle, et des 45 Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

Après avoir annoncé cette batterie de mesures en faveur de la jeunesse, Macky Sall a donné l’ordre aux Ministres en charge de l’Emploi et de la Jeunesse, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget et les autres ministres concernés, de s’atteler à la préparation du premier Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes, devant se tenir au plus tard le 10 avril 2021.

Enfin, le président a exprimé devant le Conseil, son intention de recevoir prochainement des représentants d’organisations de jeunes et de mouvements de Jeunesse.

Rappelons que, la semaine dernière, les jeunes étaient descendus dans la rue pour protester contre l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko. Les affrontements avec les forces de l’ordre ont fait au moins cinq morts et de nombreux blessés.