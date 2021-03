Le député et leader du Mouvement national de la Société de Développement (MNSD Nassara), Seini Oumarou a été élu ce mardi, président de l’Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans, par 129 voix sur 166.

Seul candidat en lice, l’ancien premier ministre qui devient ainsi, selon la Constitution, la deuxième personnalité de l’Etat dans l’ordre protocolaire, a bénéficié du soutien du parti au pouvoir, le PNDS-Taraya, et de ses alliés. Le vote a eu lieu, cependant, en l’absence des députés de l’opposition qui ont décidé de le boycotter.

Oumarou a adressé ses remerciements à ses collègues députés pour la confiance qui lui ont témoignée. «Je sais que la tâche n’est pas facile. Je compte beaucoup sur leur soutien pour accomplir ma mission pour le bien du peuple nigérien», a-t-il déclaré.

Le nouveau président avait déjà présidé l’Assemblée nationale entre novembre 2009 et février 2010. Candidat à la dernière élection présidentielle du 27 décembre dernier, il était arrivé deuxième avec 8,95% des voix, selon les résultats officiels. Il s’était rallié, au deuxième tour, à Mohamed Bazoum qui a remporté le scrutin. Oumarou était également en lice dans la course à la magistrature suprême en 2011 et 2016.

Oumarou doit prêter serment devant la Cour Constitutionnelle avant de prendre officiellement ses fonctions et procéder à l’élection des autres membres du bureau, ainsi que de différentes commissions.

La nouvelle Assemblée Nationale de la 3ème législature de la 7ème République a été officiellement installée le 22 mars à l’hémicycle. Sur les 171 députés qui composent cette assemblée, 166 ont pris fonction pour un mandat de cinq ans.

Les cinq sièges non attribués reviennent à la diaspora pour laquelle la Commission électorale nationale indépendante n’a pas pu organiser de vote, faute de l’enrôlement des Nigériens de l’extérieur à cause des restrictions de la pandémie du Covid-19.

Niamey souligne la particularité de la nouvelle législature qui est composée de 42 femmes, soit la plus forte participation féminine à une Assemblée nationale au Niger.