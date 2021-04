Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, va débloquer un montant de 80 milliards de FCFA dès mai prochain, pour recruter 65.000 jeunes sur l’ensemble du territoire national, d’après son traditionnel discours à la Nation fait samedi à la veille de la célébration de la fête de l’indépendance du pays.

Le chef de l’Etat a abordé la question de l’emploi des jeunes en faisant une promesse qui entre dans le cadre de la formulation d’une stratégie cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l’emploi, de l’entreprenariat et d’insertion des jeunes.

«Dans l’immédiat, en soutien à l’emploi et aux ménages, j’ai décidé d’allouer, dès le mois de mai, 80 milliards de FCFA au recrutement de 65 000 jeunes, sur l’ensemble du territoire national, dans les activités d’éducation, de reforestation, de reboisement, d’hygiène publique, de sécurité, d’entretien routier et de pavage des villes, entre autres», a-t-il indiqué.

Il a précisé qu’ «un quota spécial» sera mis en place pour recruter 5000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les écoles coraniques et l’enseignement arabe.

Le président a aussi annoncé l’installation d’un guichet unique, dénommé Pôle-Emploi et Entreprenariat pour les Jeunes et les Femmes, dans chacun de 45 Départements du pays. Ce guichet servira de cadre d’accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets, et devrait ainsi aider à simplifier les procédures.

Si ces initiatives incombe au gouvernement d’en assurer la réalisation, Macky Sall a invité le secteur privé à se joindre à cette dynamique nationale.

Rappelons que le 10 mars dernier, le dirigeant sénégalais avait déjà annoncé la mise en place d’un programme d’urgence pour l’emploi des jeunes. Sur la période 2021-2023, avait-il indiqué, outre les emplois salariés et les recrutements importants prévus dans plusieurs secteurs, c’est 350 milliards FCFA au moins qui devaient être mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes.

Cette déclaration avait été faite moins d’une semaine après la sortie médiatique du médiateur de la République sénégalaise qui avait demandé au président d’«écouter la jeunesse» et de sortir de son silence, suite aux manifestations des jeunes provoquées par l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko.