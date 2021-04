Les différents acteurs intervenant dans le secteur du tourisme au Sénégal se sont réunis mardi à Dakar, autour du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, dans le cadre des travaux en vue de la relance de la filière touristique.

A cette occasion, Alioune Sarr a exhorté les participants à éviter le piège de vouloir relever le défi en ordre dispersé, mais à mettre ensemble les potentialités pour l’intérêt général du pays. « Il ne faut pas avoir une stratégie isolée. Il faut y aller en bloc, le gouvernement, les travailleurs sociaux, le patronat, pour la relance de ce secteur », a-t-il déclaré.

A l’instar de plusieurs autres secteurs, générateurs de revenus pour l’Etat, le tourisme a subi un coup dur, l’année passée, des suites des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L’heure est à la relance des activités économiques, quoi que le coronavirus continue de faire des victimes, surtout avec l’arrivée des nouveaux variants.

Présent à la rencontre, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, a indiqué que le président Macky Sall a instruit le gouvernement de ne ménager aucun effort pour impliquer tous les acteurs du secteur du tourisme en vue de répondre aux attentes nationales.

Un pacte de stabilité économique et social a été signé au cours de la réunion entre le gouvernement, les organisations patronales et les travailleurs du secteur.

«Le gouvernement s’engage d’une part à limiter les conséquences du ralentissement d’activités lié à la pandémie, et à créer un climat de confiance entre les acteurs économiques et sociaux favorables au développement des entreprises ; d’autre part, à mobiliser des investissements privés et de créer des richesses pour faire de ce pacte un instrument de paix sociale et de collaboration entre les acteurs sociaux », a souligné Alioune Sarr.

Le président de la Fédération des organisations patronales de l’industrie touristique et hôtelière du Sénégal (Fopits), Mamadou Racine Sy, a souligné, quant à lui, que ce pacte « d’une importance capitale » permettra au secteur du tourisme « de rester debout».