Bientôt la suppression des frais de roaming entre le Gabon et le Maroc

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du Gabon a annoncé, mercredi 28 avril, la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) du Maroc, qui prévoit la suppression des frais de roaming entre les deux pays.

L’accord, avait été paraphé à Rabat, la capitale politique du Maroc, le 14 avril dernier entre Lin Mombo, président de l’Arcep et son homologue Az El-Arabe Hassibi, de l’ANRT, en présence de l’ambassadeur du Gabon au Maroc, Sylver Aboubakar Minko-Mi Nseme.

Il devrait permettre non seulement la réduction des tarifs de communication entre le Maroc et le Gabon, mais aussi le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des télécoms, a estimé Lin Mombo, également président du Conseil africain des régulateurs au sein de l’Alliance Smart Africa.

« L’établissement de rapports étroits entre nos deux pays, à travers la signature de ce mémorandum, constitue réellement dans le domaine sensible et technique des télécommunications, un acte supplémentaire de rapprochement entre le Maroc et le Gabon », a-t-il déclaré.

Selon l’Arcep, la suppression des frais de roaming « est en cours de généralisation en Afrique centrale avec des protocoles d’accord récemment signés entre la République gabonaise et celle du Tchad d’une part, et avec la République centrafricaine d’autre part ».

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) avait visé l’année 2020 pour supprimer ces frais de roaming en son sein. Mais cet objectif a encore du chemin à faire.