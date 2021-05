Conflit Israël-Gaza: Macron et Sissi inquiets, “soulignent la nécessité absolue de mettre fin aux hostilités” 

Les présidents français Emmanuel Macron et égyptien Abdel Fattah-Al-Sissi ont souligné ensemble lundi «la nécessité absolue de mettre fin aux hostilités» au Proche-Orient.

A l’issue d’un entretien bilatéral, le président français «a renouvelé son soutien à la médiation égyptienne» et les deux chefs d’Etat sont convenus «de continuer à se coordonner pour favoriser un cessez-le-feu rapide et éviter que le conflit ne s’étende», a ajouté l’Elysée.

Lors de leur échange, les deux chefs d’État ont également «partagé leur forte inquiétude face à l’escalade de violences en cours et déplorés les nombreuses victimes civiles», a annoncé l’Elysée.

Une médiation est en cours qui inclut l’Egypte, la Jordanie ainsi que l’Allemagne, avec le soutien de la France, a précisé lundi matin le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Vendredi dernier, Emmanuel Macron a appelé au «retour à la paix» au Proche-Orient, soulignant lors d’un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le «droit à se défendre» d’Israël tout en disant «sa préoccupation au sujet des populations civiles à Gaza».

Jeudi dernier , il s’était entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas et avait «fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d’autres groupes terroristes» tout en lui présentant «ses condoléances» pour les «nombreuses pertes de civils palestiniens résultant des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël».

L’Egypte, qui a signé un traité de paix avec Israël et qui partage sa frontière avec Gaza, fait régulièrement office de médiateur dans les conflits entre Israël et les Palestiniens. Des dizaines de blessés de Gaza ont été évacués dimanche vers l’Egypte pour y être soignés.